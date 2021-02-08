Более 1 метра снега и задержка авиарейсов: в Украине бушует непогода

Из-за значительного похолодания в Украине, которое сопровождается снегопадами и сильным ветром, затруднено движение транспорта на въезде в Киев. Также задерживаются авиарейсы в киевском и львовском аэропортах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщают в Укргидрометцентре, на снеголавинной станции Пожежевская сильные снегопады. Выпало до 132 сантиметров снега. На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 99 сантиметров.
Также предупреждают, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью и осадками.
Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице. Однако, пресс-служба аэропорта предупреждает, что могут быть задержки.
Рейсы в и из Одессы - задерживаются. Перелеты из Львова - вообще отменили.
Также были проблемы со взлетом и посадкой на втором столичном аэропорту - "Киев". Там утром на 25-ть минут задержали вылет в Берлин и на полчаса опоздал самолет из Запорожья.
Также с 15:00 ограничен въезд в Киев для грузовиков. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, предупреждает пресс-служба КГГА.
По прогнозу синоптиков, снегопад усилится во второй половине дня, а ограничение позволит минимизировать пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Из-за снегопадов в семи областях ограничили движение грузовиков. Речь идет о Киевской, Полтавской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Закарпатской областях.
В Одессе также значительно ухудшилась погода. На дорогах образовалась сильная гололедица, в городе снегопады и шквальный ветер. Из-за этого были проблемы с движением трамваев.
Ранее синоптики давали прогноз погоды на сегодня и предупреждали, что во всех областях похолодает. Было объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, в Украине развернут почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.
Отметим, власть Киева обратилась к автомобилистам с призывом оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом.