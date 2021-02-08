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Более 1 метра снега и задержка авиарейсов: в Украине бушует непогода

Автор: Анастасия Рокитна

Из-за значительного похолодания в Украине, которое сопровождается снегопадами и сильным ветром, затруднено движение транспорта на въезде в Киев. Также задерживаются авиарейсы в киевском и львовском аэропортах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Как сообщают в Укргидрометцентре, на снеголавинной станции Пожежевская сильные снегопады. Выпало до 132 сантиметров снега. На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 99 сантиметров.

Также предупреждают, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью и осадками.

Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице. Однако, пресс-служба аэропорта предупреждает, что могут быть задержки.

Рейсы в и из Одессы - задерживаются. Перелеты из Львова - вообще отменили.

Также были проблемы со взлетом и посадкой на втором столичном аэропорту - "Киев". Там утром на 25-ть минут задержали вылет в Берлин и на полчаса опоздал самолет из Запорожья.

Также с 15:00 ограничен въезд в Киев для грузовиков. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, предупреждает пресс-служба КГГА.

По прогнозу синоптиков, снегопад усилится во второй половине дня, а ограничение позволит минимизировать пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Из-за снегопадов в семи областях ограничили движение грузовиков. Речь идет о Киевской, Полтавской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Закарпатской областях.

В Одессе также значительно ухудшилась погода. На дорогах образовалась сильная гололедица, в городе снегопады и шквальный ветер. Из-за этого были проблемы с движением трамваев.

Фото: непогода в Одессе (dumskaya.net)

Ранее синоптики давали прогноз погоды на сегодня и предупреждали, что во всех областях похолодает. Было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, в Украине развернут почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.

Отметим, власть Киева обратилась к автомобилистам с призывом оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом.

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