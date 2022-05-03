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Відрядження або смерть: Зеленський назвав дві допустимі причини відсутності нардепа в Раді

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 15:37
Відрядження або смерть: Зеленський назвав дві допустимі причини відсутності нардепа в Раді Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Верховної Ради торкнувся теми відвідування народними депутатами засідань парламенту в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовує лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть заради інтересів держави. Інше для країни не становить інтересу. Інше йде слідом за російським воєнним кораблем", – заявив президент.

Раніше фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Ковальова. Він після захоплення військами РФ частини Херсонської області залишився на непідконтрольній території і, ймовірно, співпрацює з окупантами.

До слова, британський прем'єр-міністр Джонсон виступив зі зверненням до українського парламенту.

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