Відрядження або смерть: Зеленський назвав дві допустимі причини відсутності нардепа в Раді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави .

"Зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовує лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть заради інтересів держави. Інше для країни не становить інтересу. Інше йде слідом за російським воєнним кораблем", – заявив президент.

Раніше фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Ковальова. Він після захоплення військами РФ частини Херсонської області залишився на непідконтрольній території і, ймовірно, співпрацює з окупантами.