Зеленський призначив президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам

Про це йдеться в указі президента .

Згідно з документом, стипендії призначені восьми видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десяти їх тренерам.

Зокрема, стипендія президента в розмірі 12 тис. грн була призначена семи чемпіонам світу 2019 року з біатлону, лижних перегонів, ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів і семи тренерам збірної команди України з біатлону, збірної команди з лижних перегонів. Трьом тренерам призначені стипендії від 7 до 7,5 тис. грн.

"Зазначеним в указі спортсменам і тренерам, яким стипендія вже призначена президентом на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом", - йдеться в документі.