ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Виведення військ, зброя і призначення: Пентагон переглядає рішення Трампа

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 29 січня 2021 03:24
Виведення військ, зброя і призначення: Пентагон переглядає рішення Трампа Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американське міністерство оборони припинило розгляд низки останніх призначень колишнього президента США Дональда Трампа в консультативну раду. Пентагон також розглядає скасування виведення військ з Німеччини.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на отриманий членами ради лист.

Призупинення розгляду запропонованих адміністрацією Трампа кандидатур поширюється тільки на тих, хто ще не склав присягу або не заповнив необхідні документи, зазначено в повідомленні.

Зокрема, можливості працювати в групах, консультанти міністра оборони, тимчасово позбавлені менеджер передвиборної кампанії Трампа в 2016 році Корі Левандовскі і колишній радник його передвиборного штабу Девід Боссі, зазначає Politico.

В Пентагоні планують оцінити рішення попередньої адміністрації США про виведення значної частини американських військовослужбовців з Німеччини.

Крім того, адміністрація нового президента США Джо Байдена ввела тимчасову заборону на продаж американської зброї Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам через перегляду низки угод, схвалених колишнім президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, адміністрація 45-го президента США Дональда Трампа в останні години свого правління погодила продаж 50 винищувачів F-35 і 18 безпілотників в ОАЕ. Байден планував переглянути ці домовленості.

Також РБК-Україна писало, що в липні 2020 року США схвалили продаж Японії понад 100 винищувачів F-35 та обладнання до них. Вартість контракту становила понад 20 млрд доларів.

Крім того, в липні Вашингтон погодив продаж Литві шести вертольотів UH-60M Black Hawk та обладнання до них. Загальна вартість укладеного контракту оцінювалася в 380 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Пентагон Дональд Трамп
NEWS
"Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID
Роман Тверденкоредактор стрічки новин "Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID
DAILY
Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати
Олег Черниш, Уляна Безпалько Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати