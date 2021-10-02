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Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки

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Субота 02 жовтня 2021 13:20
Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки Фото: астронавти показали як виглядає Меркурій зблизька (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні перші фотографії поверхні планети Меркурій були передані на Землю. Знімки були зроблені на відстані 200 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського космічного агентства ESA.

Зазначено, що фото, які були зроблені під час наближення пристрої до поверхні Меркурія, передані на Землю європейським космічним апаратом BepiColombo.

Так, спочатку було зафіксовано північну півкулю планети на відстані 2420 кілометрів, а після чого місія зробила кадри на висоті приблизно 200 кілометрів від Меркурія.

Крім того, на фото можна побачити великі кратери на поверхні планети, якими дуже густо вкритий Меркурій.

У космічному агенстві анонсували, що протягом суботи знімки з висоти 200 км будуть у широкому доступі в достатній кількості.
Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки

Фото: астронавти показали як виглядає Меркурій зблизька (esa.int)

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Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки
Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки
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