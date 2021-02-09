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У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19

Новость на русском → Китай, Вівторок 09 лютого 2021 13:13
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Глава експертної місії ВООЗ у Китаї, що вивчає походження вірусу, Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Про це він розповів під час брифінгу.

"У ході нашого вивчення не вдалося встановити, що якийсь конкретний вид тварин був потенційним "резервуаром" вірусу. Зараз і у 2019 році не схоже, щоб було широке поширення вірусу серед якогось виду тварин", - підкреслив представник ВООЗ.

Ембарек розповів також, чому експерти звернули свою увагу на інших тварин, які могли бути переносниками вірусу.

"Прямий перехід вірусу від кажана до людини малоймовірний", - заявив представник ВООЗ.

Нагадаємо, місія ВООЗ у китайському місті Ухань заявила, що теорія про витік коронавірусу з лабораторії "надзвичайно малоймовірна".

Як писало РБК-Україна, Міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я не виключає, що СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків.

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