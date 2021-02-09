У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19

Глава експертної місії ВООЗ у Китаї, що вивчає походження вірусу , Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Про це він розповів під час брифінгу.

"У ході нашого вивчення не вдалося встановити, що якийсь конкретний вид тварин був потенційним "резервуаром" вірусу. Зараз і у 2019 році не схоже, щоб було широке поширення вірусу серед якогось виду тварин", - підкреслив представник ВООЗ.

Ембарек розповів також, чому експерти звернули свою увагу на інших тварин, які могли бути переносниками вірусу.

"Прямий перехід вірусу від кажана до людини малоймовірний", - заявив представник ВООЗ.