У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19
Глава експертної місії ВООЗ у Китаї, що вивчає походження вірусу, Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.
"У ході нашого вивчення не вдалося встановити, що якийсь конкретний вид тварин був потенційним "резервуаром" вірусу. Зараз і у 2019 році не схоже, щоб було широке поширення вірусу серед якогось виду тварин", - підкреслив представник ВООЗ.
Ембарек розповів також, чому експерти звернули свою увагу на інших тварин, які могли бути переносниками вірусу.
"Прямий перехід вірусу від кажана до людини малоймовірний", - заявив представник ВООЗ.
Нагадаємо, місія ВООЗ у китайському місті Ухань заявила, що теорія про витік коронавірусу з лабораторії "надзвичайно малоймовірна".
Як писало РБК-Україна, Міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я не виключає, що СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків.