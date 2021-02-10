ВООЗ рекомендує вакцину AstraZeneca для щеплень усім дорослим і літнім людям

Вакцину британо-шведської компанії AstraZeneca слід використовувати для всіх дорослих категорій населення. Вона може виявитися ефективною і для літніх людей, заявила експертна панель Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Експерти ВООЗ наголосили, що раніше виявлені реакції імунітету на введення цієї вакцини у літніх людей з'являються і більш молодих категорій пацієнтів. Через це є висока ймовірність того, що вакцина буде ефективна і для вікової категорії населення старше 65 років.

Крім цього, у ВООЗ порадили збільшити інтервал між введенням першої і другої дози до 8-12 тижнів. Результати показують, що ефективність вакцини збільшуватися паралельно з тим, як збільшуватися пауза між введенням доз одній людині.

Очікується, що найближчим часом ВООЗ схвалить AstraZeneca для екстреного використання у всьому світі.