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ВООЗ рекомендує вакцину AstraZeneca для щеплень усім дорослим і літнім людям

Новость на русском → Женева, Середа 10 лютого 2021 21:08
ВООЗ рекомендує вакцину AstraZeneca для щеплень усім дорослим і літнім людям Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Вакцину британо-шведської компанії AstraZeneca слід використовувати для всіх дорослих категорій населення. Вона може виявитися ефективною і для літніх людей, заявила експертна панель Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє Financial Times.

Експерти ВООЗ наголосили, що раніше виявлені реакції імунітету на введення цієї вакцини у літніх людей з'являються і більш молодих категорій пацієнтів. Через це є висока ймовірність того, що вакцина буде ефективна і для вікової категорії населення старше 65 років.

Крім цього, у ВООЗ порадили збільшити інтервал між введенням першої і другої дози до 8-12 тижнів. Результати показують, що ефективність вакцини збільшуватися паралельно з тим, як збільшуватися пауза між введенням доз одній людині.

Очікується, що найближчим часом ВООЗ схвалить AstraZeneca для екстреного використання у всьому світі.

Протягом минулих тижнів низка країн вирішили не вводити вакцину AstraZeneca літнім людям старше 65 років. Серед них Франція, Німеччина, Бельгія, Данія, Швеція. Це пояснювалось тим, що в даний час недостатньо даних для оцінки ефективності препарату для цієї вікової групи.

Сьогодні повідомлялося, що компанія AstraZeneca підписала договір з німецькою компанією Biologika. Згідно з угодою, AstraZeneca збільшити виробництво COVID-вакцини в Європі та забезпечити довгострокові можливості поставок препаратів.

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