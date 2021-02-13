ВООЗ: Китай відмовляється надати дані про перші випадки COVID-19

Влада Китаю відмовила експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом. Вперше спалах COVID-19 був виявлений в кінці 2019 року в китайському Ухані.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal, посилаючись на експерта ВООЗ Домініка Дуаєра.

Наголошується, що влада надала лише кілька прикладів, але не всі дані, що вважається "стандартним для епідеміологічного розслідування".

Дуаєр додав, що запити стосувалися 174 випадків захворювання, виявлених в Ухані ще у 2019 році.

Зараз учені продовжують роботу зі встановлення проміжного переносника. У середині січня поточного року експерти ВООЗ прибули в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.

"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими і потребують подальшого аналізу та вивчення", - сказав він.