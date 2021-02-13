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ВООЗ: Китай відмовляється надати дані про перші випадки COVID-19

Новость на русском → Нью-Йорк, Субота 13 лютого 2021 04:49
ВООЗ: Китай відмовляється надати дані про перші випадки COVID-19 Фото: лабораторія (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Влада Китаю відмовила експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом. Вперше спалах COVID-19 був виявлений в кінці 2019 року в китайському Ухані.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal, посилаючись на експерта ВООЗ Домініка Дуаєра.

Наголошується, що влада надала лише кілька прикладів, але не всі дані, що вважається "стандартним для епідеміологічного розслідування".

Дуаєр додав, що запити стосувалися 174 випадків захворювання, виявлених в Ухані ще у 2019 році.

Зараз учені продовжують роботу зі встановлення проміжного переносника. У середині січня поточного року експерти ВООЗ прибули в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.

"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими і потребують подальшого аналізу та вивчення", - сказав він.

Нагадаємо, експерти ВООЗ, які брали участь у місії в Китаї, назвали чотири гіпотези передачі коронавірусу людини.

Крім того, експерти ВООЗ заявили, що Ухань може бути не єдиним джерелом поширення коронавірусу.

Додамо, в Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

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