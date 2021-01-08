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ВООЗ: багаті країни скупили більшу частину COVID-вакцин

Новость на русском → Женева, П'ятниця 08 січня 2021 19:41
ВООЗ: багаті країни скупили більшу частину COVID-вакцин Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що багаті країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу. Таким чином жителі бідних країн можуть залишити без доступу до COVID-вакцин.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті ВООЗ.

За даними ВООЗ, станом на зараз вакцинацію населення від коронавірусу ефективними COVID-вакцинами проводять 42 країни, з них 36 - мають високий рівень доходів. Ще шість країн, які вакцинують своє населення, мають середній дохід.

"Очевидна проблема полягає в тому, що країни з низьким та більшість з середнім рівнем доходів ще не отримують вакцину. Це проблема, яку ми можемо вирішити за допомогою COVAX та ACT-Accelerator", - заявив Габреісус.

Глава ВООЗ закликав багаті країни, які закупили більше вакцин, ніж їм потрібно, та які контролюють світові поставки, негайно пожертвувати їх та передати механізму COVAX.

"Вакцинальний націоналізм шкодить всім нам та веде до поразки", - наголосив він.

Крім того, Габреісус закликав країни та виробників вакцин від коронавірусу припинити заключати двохсторонні угоди, використовуючи для цього механізм COVAX.

Нагадаємо, днями механізм COVAX сповістив Київ про готовність вже найближчим часом почати постачання COVID-вакцин в Україну.

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