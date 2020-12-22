Влада ЦАР заявила про відправлення військових з РФ на тлі боїв з повстанцями

Росія направила кілька сотень військовослужбовців і важке озброєння в Центральноафриканську Республіку (ЦАР). Там вже кілька днів не вщухають сутички між урядовими силами і повстанцями.

Про це розповів представник уряду ЦАР, передає DW.

За його відомостями, перекидання пройшла в рамках двосторонньої угоди про співробітництво.

Кремль висловив "серйозну стурбованість" ситуацією в африканській країні. Однак життям знаходяться в ЦАР росіян в даний момент нічого не загрожує, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пізніше в посольстві РФ в ЦАР заявили, що в країні немає російських військових, крім п'яти співробітників представництва Міністерства оборони у столиці Бангі.

З весни 2018 року ЗМІ повідомляють про присутність в ЦАР озброєних найманців з російських приватних військових кампаній.

Руанда також відправила кілька сотень людей, які вже вступили в бій, заявили влади Центральноафриканської Республіки. Міноборони Руанди підтвердило цю інформацію, пояснивши перекидання відповіддю на напад на представників Сил оборони Руанди, що знаходяться в ЦАР в рамках миротворчої місії ООН.

Більше двох третин території Центральноафриканської Республіки знаходяться під контролем різних збройних повстанських угруповань. Деякі з них 18 грудня повідомили про об'єднання і почали наступ на столицю країни Бангі.

В кінці грудня в країні пройдуть вибори президента. Повстанці звинувачують чинного главу держави Фостена-Арканжа Туадеру в намірі сфальсифікувати підсумки голосування. Влади в Бангі, в свою чергу, звинуватили у спробі заколоту колишнього президента Франсуа Бозизе, який намагався висунути свою кандидатуру, але зазнав невдачі.

В останні роки журналісти не раз повідомляли, що в цій країні діють бійці російських приватних військових компаній, зокрема, так званого "ПВК Вагнера".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.