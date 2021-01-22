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Влада Японії може скасувати Олімпійські ігри в Токіо 2021, - The Times

Автор: Даша Харченко

Японська влада розглядає можливість скасування Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році через пандемію коронавірусу. Владі довелося прийняти екстрені заходи для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє The Times з посиланням на високопоставленого члена уряду країни.

За словами співрозмовника видання, японські влади шукають спосіб сповістити про скасування олімпіади.

"Ніхто не хоче говорити про це першим, але всі згодні з тим, що це буде дуже складно", - заявило джерело Times.

Владі довелося прийняти екстрені заходи для боротьби з коронавірусом і ввести надзвичайний стан в найбільших містах країни, включаючи Токіо.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не має наміру скасовувати літню Олімпіаду в Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію. Однак вона може пройти без глядачів.

Нагадаємо, раніше губернатор Токіо Юріко Коїке заявив, що на сьогодні немає такого сценарію, при якому Олімпійські ігри в Токіо в 2021 році будуть скасовані. Хоча більша частина громадян Японії виступає проти Олімпіади.

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