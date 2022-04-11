ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Велика Британія запровадила санкції проти лідерів сербів Боснії і Герцеговини

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 11 квітня 2022 16:41
Велика Британія запровадила санкції проти лідерів сербів Боснії і Герцеговини Фото: Мілорад Додік (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Уряд Сполученого Королівства вирішив ввести низку обмежень проти колишнього та чинного президентів Республіки Сербської в складі Боснії і Герцеговини – Мілорада Додіка та Жельки Цвіяновіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

"Боснійсько-сербські політики Мілорад Додік і Желька Цвіяновіч потрапили під санкції Великої Британії за спроби підірвати легітимність і функціональність держави Боснія і Герцеговина", – йдеться в повідомленні.

Обмеження, зокрема, включають заборону на в'їзд політиків і заморожування активів. Обидва лідери боснійських сербів поплатилися за блокування загальнодержавних установ Боснії та спроби узурпувати повноваження. Наприклад, Додік ініціював вихід Республіки Сербської з провідних державних установ. Натомість Цвіяновіч спробувала передати на рівень Республіки Сербської частину загальнодержавних повноважень.

"Ці двоє політиків свідомо підривають важко завойований мир у Боснії і Герцеговині. Їхня безвідповідальна поведінка, заохочувана Путіним, загрожує стабільності та безпеці Західних Балкан", – заявила очільниця британського МЗС Ліз Трасс.

До слова, Грузія і Молдова отримали від ЄС опитувальники щодо статусу кандидата в члени об'єднання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Босния и Герцеговина Санкції
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції