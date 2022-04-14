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"У біполярному світі Путіна немає незалежних держав". Міноборони про погрози РФ Швеції та Фінляндії

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 16:53
"У біполярному світі Путіна немає незалежних держав". Міноборони про погрози РФ Швеції та Фінляндії Фото: Фінляндія і Швеція можуть стати членами НАТО в червні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони України відреагувало на різкі висловлювання Росії на адресу Фінляндії та Швеції, які після розв'язування війни розглядають варіант вступу до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter відомства.

Україна стала на бік фінського та шведського урядів. Вони зіткнулися з погрозами РФ на фоні ідеї приєднатися до НАТО в найближчі місяці.

"Держава-вбивця шантажує Фінляндію і Швецію за їхнє бажання приєднатися до НАТО. У біполярному світі російського диктатора немає незалежних держав. Україна платить криваву ціну за свій євроатлантичний вибір. Щодня", – йдеться в повідомленні.

Росія заявила, що в разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО перемістить ядерну зброю до Балтики. Зокрема, йдеться про флот із боєголовками цього типу.

До слова, Литва відреагувала на погрози РФ збільшити ядерний потенціал у Балтійському регіоні.

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