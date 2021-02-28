Україна сподівається на участь Байдена в саміті Кримської платформи

Українська влада працює над тим, щоб президент США Джо Байден взяв участь у міжнародному саміті Кримської платформи. Він запланований на 23 серпня в Києві.

За його словами, є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь у міжнародному саміті.

"Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду приєднатися. Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, в тому числі, і Джо Байден 23 числа буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати", - сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу нагадав, що президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав жителів окупованого півострова Крим.

Він також зазначив, що вважає створення Кримської платформи суттєвим кроком на шляху до деокупації Криму.