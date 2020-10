Трамп наказав розсекретити документи про зв’язки з РФ та листи Клінтон

Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, які стосуються розслідування зв’язків з Росією, а також скандалу з електронною поштою його конкурентки на виборах 2016 року Гілларі Клінтон. Водночас він доручив не вилучати будь-яку конфіденційну інформацію.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

Він назвав "російську справу" найбільшим політичним злочином в американській історії.

"Я повною мірою дозволив розсекретити цілком все без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії - пов'язаного з Росією обдурювання. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Гілларі Клінтон. І ніяких вилучень конфіденційної інформації!", - написав Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq