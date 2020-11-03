Трамп обігнав Байдена в ключових штатах за результатами опитування

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обігнав свого конкурента на прийдешніх президентських виборах Джозефа Байдена за результатами опитувань у декількох штатах, де, як очікується, буде основна боротьба. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

Відповідні дані наводяться на сайті політологічного мережевого ресурсу Real Clear Politics.

Так, в Огайо Трампа підтримують 47,4% виборців, у той час, як його опонента - 46%. У Північній Кароліні, Трамп має на цей час підтримку 47,8% респондентів проти 47,2% у Байдена.

Мінімальна перевага - 47,8% проти 47,6% на користь Трампа спостерігається в Джорджії. В Айові Трамп заручився підтримкою 47,2% виборців проти 45,8% у Байдена.

Проте в середньому Байден випереджає Трампа на 6,8% за популярністю серед виборців.

Трамп представляє республіканців, Байден - від демократів. Претендентами на пост віце-президента США є Майкл Пенс і Камала Харріс.

Детальніше про вибори в США читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США".

Нагадаємо, за даними опитування Reuters/Ipsos, більшість населення США готове прийняти будь-який результат президентських виборів, незалежно від того, чи підтримують вони Дональда Трампа, або Джо Байдена.