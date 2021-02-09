У Тель-Авіві почали робити безкоштовні щеплення від COVID-19 іноземцям
В ізраїльському Тель-Авіві з вівторка почали проводити безкоштовну вакцинацію від коронавірусу іноземців. Також прищеплювати будуть і здобувачів статусу біженців.
Підкреслюється, що до центрів вакцинації утворилися черги. Серед іноземців, які зробили щеплення у перший день цієї програми, - громадяни Філіппін, Молдавії та Нігерії.
Нагадаємо, в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу майже чверть жителів країни. Так, вакцину від COVID-19 отримали 3,5 млн осіб.
Відзначається, що першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 3,480 млн осіб. При цьому повністю вакциновані, тобто отримали дві дози вакцини 2 081 млн осіб.
Як писало РБК-Україна раніше, Ізраїль почав вакцинувати всіх бажаючих віком від 16 років. Зміна політики вакцинації пов'язана зі спадом попиту на отримання вакцини, який приводив до псування наявних доз препарату Pfizer.