ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тель-Авіві почали робити безкоштовні щеплення від COVID-19 іноземцям

Новость на русском → Тель-Авів, Вівторок 09 лютого 2021 16:31
У Тель-Авіві почали робити безкоштовні щеплення від COVID-19 іноземцям Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В ізраїльському Тель-Авіві з вівторка почали проводити безкоштовну вакцинацію від коронавірусу іноземців. Також прищеплювати будуть і здобувачів статусу біженців.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Підкреслюється, що до центрів вакцинації утворилися черги. Серед іноземців, які зробили щеплення у перший день цієї програми, - громадяни Філіппін, Молдавії та Нігерії.

Нагадаємо, в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу майже чверть жителів країни. Так, вакцину від COVID-19 отримали 3,5 млн осіб.

Відзначається, що першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 3,480 млн осіб. При цьому повністю вакциновані, тобто отримали дві дози вакцини 2 081 млн осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, Ізраїль почав вакцинувати всіх бажаючих віком від 16 років. Зміна політики вакцинації пов'язана зі спадом попиту на отримання вакцини, який приводив до псування наявних доз препарату Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ізраїль вакцинація Коронавірус
NEWS
Україну знову поділять на "зони" карантину. Ляшко розповів як і коли
Україну знову поділять на "зони" карантину. Ляшко розповів як і коли
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною