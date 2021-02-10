ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стрілянина в клініці США: стали відомі деталі збройного нападу

Новость на русском → Баффало, Середа 10 лютого 2021 05:26
Стрілянина в клініці США: стали відомі деталі збройного нападу Фото: місце події (twitter.com/HeidiWigdahl)
Автор: Артур Родивилов

Один з постраждалих при стрільбі в клініці Баффало в Міннесоті помер. Ще три людини знаходяться в критичному стані, четвертого потерпілого виписали з лікарні.

Про це повідомляє CNN.

Поліція заявила, що поки рано говорити, чи підозрюваний планував напасти на конкретного лікаря. В той самий час на нападника раніше надходили скарги в правоохоронні органи.

Зокрема, згідно з протоколами судових засідань, йому було заборонено вступати в контакт з людиною, чиє ім'я збігається з ім'ям одного зі співробітників клініки.

Після стрілянини також надходили повідомлення про вибух біля лікарні. Крім того, при обшукові у мотелі, де мешкав затриманий, фахівці знайшли "підозрілі пристрої".

Невідомий відкрив вогонь у лікарні. Підозрюваним у стрілянині є 67-річний житель Баффало. Він був поміщений під варту. За попередніми даними слідства, причиною стало незадоволення наданою йому медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячу порнографію. Підозрюваний у справі відкрив вогонь по агентах ФБР, двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронцях, які патрулювали вулицю. Унаслідок події постраждали троє поліцейських.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі постраждалі Стрільба
NEWS
Імпічмент: Сенат почав процес над Трампом
Імпічмент: Сенат почав процес над Трампом
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною