Сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про перехідний уряд

Сторони збройного конфлікту в Лівії домовилися про створення перехідного уряду. Крім того, вони домовились про вибори, які мають відбутися наприкінці року.

Про це повідомляє DW.

Угоди досягли у Женеві в рамках Лівійського форуму політичного діалогу за посередництва ООН.

Президентську раду очолив дипломат Мухаммед Юніс Манфі, який має підтримку на сході Лівії. Прем'єр-міністром призначений впливовий підприємець Абдель Хамід Мухаммед Дбейба, якого підтримують на заході країни.

Очікується, що перехідний уряд керуватиме Лівією до виборів, які заплановано провести 24 грудня.

Уряди США, Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції привітали це рішення.

Нагадаємо, в кінці квітня армія Хафтара заявила про припинення бойових дій в Лівії.

Армія на чолі з Хафтаром 2020 року з початку квітня 2019 року вела наступ на Тріполі.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".