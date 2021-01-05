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Прихильникам Трампа заборонили носити зброю на акції проти підсумків виборів

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 05 січня 2021 04:26
Прихильникам Трампа заборонили носити зброю на акції проти підсумків виборів Фото: протести в США (Flickr)
Автор: Артур Родивилов

Влада Вашингтона попередила прихильників Дональда Трампа, які планують прийти на мітинг проти затвердження Джо Байдена обраним президентом США, про неприпустимість проносити з собою зброю. Протест має відбутися 6 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на начальника столичної поліції Роберта Конті.

Влада Вашингтона закликала сотні солдатів національної гвардії бути готовими надати допомогу в наведенні порядку.

"Ми отримали інформацію про те, що деякі особи мають намір привезти вогнепальну зброю у наше місто. Це буде неприпустимо", - заявив Конті.

За його словами, поліція буде затримувати будь-якого учасника, у якого помітить вогнепальну зброю або ж при провокації насильства і безладів. Конті нагадав про демонстрації восени та грудні, коли прихильники Трампа у Вашингтоні стикалися з представниками руху "Антифа" і Black Lives Matter. Тоді сталося кілька бійок, в тому числі із застосуванням холодної зброї.

14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування виборників, результати якого направлять в Конгрес.

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