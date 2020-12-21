США ввели санкції проти низки російських компаній і відомств

Міністерство торгівлі США назвало організації Росії та Китаю, які співпрацюють зі збройними силами двох країн і потрапляють під санкції. Всього в списку зазначені 45 російських і 58 китайських організацій.

Список опубліковано на сайті відомства.

Усі 103 організації підпадуть під експортні обмеження.

Зокрема, серед російських організацій під санкції потрапили Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, ракетно-космічний центр "Прогрес", Рособоронекспорт, а також корпорація "Ростех", компанії "МіГ", "Цивільні літаки Сухого", "Туполєв", Об'єднана авіабудівна корпорація. Також вперше з 2014 року в списку опинилися підприємства "Росатому".

У повідомленні говориться, що це лише перша частина підприємств зі списку компаній, кінцевим споживачем продукції яких є військові. Для цих підприємств обмежать продаж цілої низки американських товарів і технологій.

Про те, що Міністерство торгівлі США ввели нові санкції проти Росії, стало відомо 18 грудня.

Нові обмеження запровадили проти тих, хто причетний до діяльності, яка суперечить національній безпеці або інтересам США в міжнародній політиці.

Раніше Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти російської компанії у зв'язку з незаконним використанням робочої сили з КНДР на російських об'єктах.

РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти російського Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки.