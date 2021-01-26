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Зрив постачання: Єврокомісія візьме під контроль експорт вакцин з ЄС

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 26 січня 2021 05:29
Зрив постачання: Єврокомісія візьме під контроль експорт вакцин з ЄС Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни. Незадовго до цього AstraZeneca і Pfizer повідомили про зриви поставок в першому кварталі 2021 року.

Про це йдеться в заяві ЄК.

Механізм експортної транспарентності буде створена в найкоротші терміни.

"Ми хочемо ясності за всіма транзакціями і повної прозорості щодо експорту вакцин від коронавірусу з Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Виробники вакцин тепер мають завчасно надавати повідомлення про постачання вакцин за кордони ЄС.

ЄС виступив проти зміни графіка постачання вакцини AstraZeneca. Влада зазначила, що вони фінансували розробку препарату, його виробництво і зробили попереднє замовлення, щоб вакцинація пройшла якомога швидше.

Pfizer також повідомив, що постачання в ЄС будуть скорочені в першому кварталі. Через зрив постачання у багатьох країнах не виявилося потрібного кількості доз препаратів для масової вакцинації.

Нагадаємо, минулого тижня Pfizer тимчасово скоротив постачання своєї вакцини проти коронавірусу. Скорочення постачання пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Пізніше компанія запевнила, що вчасно поставить свій препарат у країни Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що Pfizer підтвердила Канаді, що цього тижня не варто очікувати постачання вакцини від коронавірусу.

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