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В Швейцарії схвалили закон про одностатеві шлюби

Новость на русском → Берн, Субота 19 грудня 2020 16:41
В Швейцарії схвалили закон про одностатеві шлюби Фото: одруження одностатевої пари (AFP)
Автор: Роман Тверденко

У Швейцарії затвердили закон про дозвіл на одностатеві шлюби. Але, ймовірно, остаточно питання буде вирішене на референдумі.

Про це повідомляє The Local.

Наголошується, що представники християнської та ультраконсервативної партій оголосили про плани провести референдум для затвердження цього закону швейцарцями.

Згідно з законом, який обговорювався з 2013 року, одностатеві пари отримують право на шлюб, а лесбіянки отримають доступ до банку сперми.

Швейцарія залишалася однією з небагатьох країн Європи, де одностатеві шлюби були дозволені. До цього в країні одностатевим парам можна було зареєструвати партнерство, але така форма реєстрації відносин не давала тих же прав, що і шлюб.

У листопаді повідомлялося, що польський Сейм може прийняти законопроект про заборону маршів рівності. Також у ньому йдеться про заборону правових рішень, які спрямовані на привілеї одностатевих відносин.

Також у п'ятницю Швейцарський наглядовий орган за ринком ліків схвалив для використання в конфедерації вакцину від коронавірусу Pfizer. Swissmedic дозволив вакцину від Pfizer/BioNTech.

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