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Штайнмаєр готовий до розмови із Зеленським

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Бухарест, Середа 04 травня 2022 15:53
Штайнмаєр готовий до розмови із Зеленським Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив готовність до розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Федеральний президент під час візиту до Румунії заявив готовність до бесіди з українським колегою. Штайнмаєр хотів би особисто висловити свою підтримку та обмінятися думками із Зеленським, "якщо це можливо".

У середині квітня президент Німеччини захотів приїхати в Київ разом із президентами Польщі та країн Балтії. Проте, керівництво України вирішило не запрошувати його в Київ. На це рішення вплинула багаторічне особливе ставлення Штайнмаєра до взаємин із РФ.

З того часу Штайнмаєр нібито кілька разів марно намагався зв'язатись із Зеленським. Натомість канцлер Олаф Шольц через відмову у візиті президенту теж відмовився приїхати до України.

Нагадаємо, що очільниця МЗС Бербок запланувала відвідини України незабаром.

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