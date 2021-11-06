ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Росії встановлено черговий антирекорд по зараженню коронавірусом

Новость на русском →
Москва, Субота 06 листопада 2021 16:23
У Росії встановлено черговий антирекорд по зараженню коронавірусом Фото: у РФ встановлено черговий антирекорд по зараженню коронавірусом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Росії встановлено черговий антирекорд по захворюваності коронавірусом з початку пандемії. За останню добу в країні заразилися інфекцією 41 335 осіб, померли - 1188.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як повідомляє агентство з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, за добу листопада в країні зареєстровано 41335 випадків зараження коронавірусом, це новий максимум за всю пандемію. Померли від наслідків інфекції 1188 осіб.

Найбільше нових хворих коронавірусом зафіксовано в Санкт-Петербурзі - 3138, Самарській області - 1612, Воронезькій і Нижньогородський областях - по 795.

Загальне число інфікованих в Росії досягло 8 775 930 осіб.

У Росії померло за останню добу 1188 інфікованих. Найбільше летальних випадків зафіксовано в Москві-98, Санкт-Петербурзі - 86 і Московській області - 49.

Відзначимо, останній добовий антирекорд захворюваності коронавірусом в Росії був зафіксований 30 жовтня - 40 993 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Коронавірус
NEWS
Помер екс-нардеп Звягільський
Помер екс-нардеп Звягільський
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин