Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази"

Експерти з групи Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка розслідує походження коронавірусу, в Ухані виявили "важливі докази". Вони стосуються ролі ринку морепродуктів Хуанань у поширенні інфекції.

Зазначено, що зоолог з Нью-Йорка Пітер Дашак, що допомагає місії ВООЗ, розповів, що вчені відвідали Уханьський інститут вірусології, побували на ринку морепродуктів Хуанань і на одному з найбільших в місті ринку Байшачжоу, де продають свіжі м'ясо, рибу і морепродукти.

Вчений розповів, що делегати місії працювали в трьох групах, які зосередили свою увагу на потенційній ролі тварин у спалаху, епідеміології та поширенні вірусу, і на результатах дослідження проб навколишнього середовища.

За його словами, експерти під час обстеження ринку Хуанань виявили "важливі докази". Цей ринок закрили відразу після виявлення випадків зараження, проте докази того, що сталося, як стверджує зоолог, залишилися.

"Люди пішли в поспіху, вони залишили обладнання, вони залишили посуд, вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися", - сказав дослідник.

Китайські вчені раніше також взяли зразки на ринку і визначили місця, де були виявлені сліди SARS-CoV-2. Дашак зазначив, що експерти ВООЗ також отримали користь з цього.

"Тепер ми знаємо те, чого не знали тоді - до появи сильно хворих були інші, у яких хвороба протікала безсимптомно або їх було важко відрізнити від тих, у кого були просто застуда або кашель. Не дивно, що були й інші випадки, крім тих, які потрапили в лікарню", - сказав він.

Вчені тепер намагаються встановити, скільки було таких інших хворих і коли це почалося.

Зоолог зазначив, що віруси передаються по "заплутаних річках зародження", і простежити цей шлях складно. За його словами, на це буде потрібно "дуже багато часу".

"Те, що я бачив, вже говорить мені, що є деякі реальні підказки про те, що сталося, і я сподіваюся, що ми зможемо дати тверде пояснення цьому до кінця цієї поїздки", - підсумував учений.

Дашак підкреслив, що поки він не хоче "вдаватися в подробиці того, що це буде або у який бік це вказує".