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Протести у Білорусі: відомо про понад сотню затриманих

Новость на русском → Мінськ, Неділя 01 листопада 2020 17:31
Протести у Білорусі: відомо про понад сотню затриманих Фото: протести у Білорусі (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішні протести у Білорусі добігають кінця, протестувальники починають розходитися по домівках. Правозахисники почали публікувати списки затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За даними правозахисників, станом на 17:20 затримано щонайменше 102 учасників сьогоднішніх акцій протесту в містах Білорусі. Найбільше затриманих у Мінську, де були наймасштабніші акції.

Також силовики затримували протестувальників, у Гродно, Гомелі, Могилеві, Жодишках та Пінську.

Фото: протести у Білорусі (tut.by)

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову протестували проти режиму Олександра Лукашенка. З самого ранку в столицю країни стягували силовиків та бронетехніку. Напередодні протестів Лукашенко пригрозив мітингувальникам, що "не братиме полонених".

Як писало РБК-Україна, під час сьогоднішніх протестів у Білорусі силовики стріляли у повітря, щоб відігнати мітингувальників.

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