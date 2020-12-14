ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії виявили спалах пташиного грипу, вже знищено 2 млн курей

Новость на русском → Японія, Понеділок 14 грудня 2020 06:21
В Японії виявили спалах пташиного грипу, вже знищено 2 млн курей Фото: кури (pexels)
Автор: Даша Харченко

На фермі в селищі Хіагасіомі в Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Через це планують знищити понад 11 тисяч курей.

Про це повідомляє Kyodo.

На фермі уже знайшли близько 50 загиблих тварин, у яких аналізи підтвердили наявність пташиного грипу. Також ввели заборону на переміщення курей і яєць в зоні три кілометри навколо ферми.

Крім того, зазначається, що у 2020 році пташиний грип зафіксували вже в десяти префектурах країни. А з початку листопада знищили 2 млн курей.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиній фермі. Вона знаходиться на південному заході країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на сході Польщі виявили пташиний грип на індичих фермах, у результаті чого були забиті до 40 тисяч птахів.

Крім того, у Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Раніше данський уряд планував знищити 17 млн норок з-за мутованого штаму коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Японія курица Грип
NEWS
В Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗ. На порядку денному COVID-19
Роман Тверденкоредактор стрічки новин В Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗ. На порядку денному COVID-19
DAILY
Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО