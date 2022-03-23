Майже половина німців проти ембарго на російський газ: результати опитування

Російське вторгнення до України фактично половина громадян Німеччини не вважає достатньою причиною для повної відмови від газу з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Der Spiegel .

Соціологічне опитування інституту Civey на замовлення видання показало, що чимало німців скептично ставляться до негайного запровадження газового ембарго.

Насамперед, відносна більшість німців відкидає негайне припинення постачання російського газу: проти цього висловилися 48% респондентів. Трохи більше 40 відсотків відповіли на запитання про заборону імпорту "так" або "швидше так", близько 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Під час попереднього опитування 60% німців виступили за те, щоб федеральний уряд повністю зупинив купівлю газу з РФ. Найбільш негативно до можливого ембарго ставляться виборці партії "Альтернатива для Німеччини" (87%).