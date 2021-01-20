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Навальний: я не шкодую про те, що повернувся

Новость на русском → Москва, Середа 20 січня 2021 10:23
Навальний: я не шкодую про те, що повернувся Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Анастасия Рокитна

Російський опозиціонер Алейсей Навальний, якого заарештували на 30 діб, заявив, що не шкодує про повернення в Росію. Він зараз знаходиться в спецблоці "Матроська тиша".

Про це написав на своїй сторінці в Instagram.

Він розповів, в яких умовах знаходиться: невелика кімната, з якої не випускають, вікно, залізне ліжко.

"Я не шкодую про те, що повернувся. Інакше я вчинити не міг, і в цьому немає ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Повністю раціональний вибір", - написав він.

Справа "Ів Роше"

Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російського філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподписка" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано шкоди в 55 мільйонів рублів.

У цій справі йому оголосили вирок - 3,5 умовних років. ФСВП просить суд змінити умовний термін на реальний.

Арешт Навального

Олексія Навального заарештували 18 січня просто у відділенні поліції Хімок. Про початок судового засідання повідомили за 10 хвилин. Журналістів не пускали, хоча пояснили місце проведення судового засідання можливістю бути присутнім представникам ЗМІ.

Європейський Союз і НАТО засудили дії Росії. Також Україна стурбована ситуацією навколо Навального.

Протести в Росії

У зв'язку з арештом Навального в Росії почалися акції протесту. Так, у Санкт-Петербурзі затримано 55 осіб, у Москві - дві людини, Химки - 13 осіб, і по одному - в Іркутську і Архангельську.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про розкішний палац, який нібито належить президентові Володимиру Путіну.

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