Міністр фінансів США з низкою колег покинули зустріч G20 на виступі Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У бойкоті взяли участь міністр фінансів США Джанет Єллен та інші офіційні особи західних країн. Зокрема, керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард і віце-прем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд.

Запрошеними гостями зустрічі G20 також була делегація України. Її офіційні особи теж вийшли під час виступу російського міністра. Делегації почали виходити із залу, коли Сілуанов почав промову в режимі відеоконференції.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила своєму колезі з Індонезії, що для Росії не буде режиму business-as-usual у світовій економіці. Ця можливість втрачена РФ після вторгнення до України.