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Меркель: є загроза перетворення Афганістану на оплот терористів

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Берлін, Середа 25 серпня 2021 14:29
Меркель: є загроза перетворення Афганістану на оплот терористів Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану в оплот терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її заяву у Бундестазі.

"Міжнародне співтовариство очікувало, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.

Канцлер Німеччини зазначила, що міжнародне співтовариство досягло тієї мети, яку ставило перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.

Нагадаємо, Афганістану загрожує криза, жителі країни можуть зіткнутися з голодом.

Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшила розмір гуманітарної допомоги Афганістану до пів мільярда євро.

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Афганистан Ангела Меркель
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