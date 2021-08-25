Меркель: є загроза перетворення Афганістану на оплот терористів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану в оплот терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на її заяву у Бундестазі.

"Міжнародне співтовариство очікувало, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.

Канцлер Німеччини зазначила, що міжнародне співтовариство досягло тієї мети, яку ставило перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.