Меркель: є загроза перетворення Афганістану на оплот терористів
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану в оплот терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її заяву у Бундестазі.
"Міжнародне співтовариство очікувало, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.
Канцлер Німеччини зазначила, що міжнародне співтовариство досягло тієї мети, яку ставило перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.
Нагадаємо, Афганістану загрожує криза, жителі країни можуть зіткнутися з голодом.
Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшила розмір гуманітарної допомоги Афганістану до пів мільярда євро.