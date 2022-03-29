Макрон відмовив Путіну в оплаті за газ рублями
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із російським колегою Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Єлисейського палацу.
Розмова двох лідерів тривала близького години. Окрім війни в Україні, Макрон і Путін обговорили і двосторонні взаємини.
Вони, зокрема, торкнулися теми запропонованого Росією переходу до оплати за постачання російського газу до Європи в рублях. Макрон заявив, що платити за газові контракти в рублях неможливо.
Натомість у Кремлі відзначили, що президенти обмінялися думками шодо рішення РФ про оплату за газ. Макрон і Путін домовилися підтримувати контакти й надалі.
До слова, лідер РФ Путін у розмові з Макроном висунув умови для гуманітарної допомоги Маріуполю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.