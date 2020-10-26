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У людей з оточення віце-президента США підтвердили COVID-19, - CNN

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 26 жовтня 2020 03:53
У людей з оточення віце-президента США підтвердили COVID-19, - CNN Фото: Майк Пенс (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

У щонайменше п'яти людей з оточення віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенса підтвердили коронавірус. Попри це, американський віце-президент вирішив не йти на карантин.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу, ввечері суботи стало відомо про зараження коронавірусом керівника апарату Пенса Марка Шорта та позаштатного радника віце-президента США Марті Обста.

Пізніше телеканалу стало відомо про підтвердження COVID-19 в одного з помічників Пенса Зака Бауреа та ще двох людей з близького оточення американського віце-президента.

Як зазначає телеканал, Пенс разом з дружиною регулярно здає тест на коронавірус, поки що жоден з них не виявився позитивним. Віце-президент США відмовився від самоізоляції, оскільки є незамінним співробітником Білого дому. Водночас він планує носити маску та дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, 2 жовтня у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії підтвердили коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що 13 жовтня Трамп офіційно повернувся до передвиборної кампанії після захворювання на COVID-19.

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