Литва відкликає посла в РФ із 1 червня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Із 1 червня Литва відкличе свого посла з РФ. Потенційна заміна Ейтвідасу Баярунасу не оголошена.

Ще 4 квітня литовське Міністерство закордонних справ вислало посла РФ у відповідь на виявлені в Київській області воєнні злочини російської армії. Російському дипломату "доведеться покинути країну", заявили тоді у відомстві. Тоді ж офіційний Вільнюс оголосив про намір знизити рівень дипломатичної представництва між двома країнами.

Напередодні Литва повністю припинила імпорт російських енергоносіїв. Тамтешня влада зуміла за два місяці знайти альтернативні джерела постачання електроенергії, газу та нафти.