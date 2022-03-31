ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лідери ЄС перейдуть до жорсткої лінії з Китаєм у разі його підтримки РФ

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 22:20
Лідери ЄС перейдуть до жорсткої лінії з Китаєм у разі його підтримки РФ Фото: Президент Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Європейський Союз зібрався пригрозити Китаю запровадженням санкцій, якщо Піднебесна наважиться підтримати Росію у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

1 квітня у режимі відеоконференції відбудеться саміт ЄС-Китай. Російсько-українська війна, ймовірно, стане центральною темою перемовин.

Європейські дипломати вважають, що лідери Євросоюзу зобов'язані передати китайській владі сигнал про неприпустимість будь-якої допомоги РФ. Ідеться не лише про військово-технічну допомогу, а й підтримку спроб Росії уникнути санкцій.

"Сенс повинен бути чітким: будь-яка військова чи фінансова підтримка Китаєм Росії, зокрема, для обходу санкцій, матиме серйозні наслідки для взаємин між ЄС і Китаєм", – заявив у коментарі один із топ-дипломатів.

Його колега додав, що саміт стане визначальним для двосторонніх відносин на роки вперед. Якщо китайська влада наважаться на підтримку РФ, то лише посилить міцний трансатлантичний союз.

До слова, німецький уряд готується націоналізувати дочірні підприємства двох держкомпаній РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Китай Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну