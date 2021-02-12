У Кремлі відповіли на заяву Лаврова: РФ повинна бути готова до самостійності

У Кремлі відреагували на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ повинна бути готова до самостійності.

Про це він сказав у ході прес-конференції.

Пєсков відповів на питання, чи можливий озвучений Лавровим сценарій.

"Звичайно, якщо ми зіткнемося з вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то звичайно, Росія завчасно повинна бути готова до таких недружніх кроків", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Він підкреслив, що РФ повинна бути готова національною інфраструктурою замінити все те, "чого нас можуть позбавити".

"Ми повинні бути самодостатні... ми повинні бути готові національною інфраструктурою замінити все те, чого нас можуть позбавити. Ну це на випадок, якщо безумство запанує, і подібні недружні прояви матимуть місце", - розповів прес-секретар.