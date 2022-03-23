ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай виступив проти виключення Росії з G20

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 16:40
Китай виступив проти виключення Росії з G20 Фото: Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ванг Венбін заявив про неготовність Пекіна підтримати пропозицію про вигнання Росії з "Великої двадцятки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайський чиновник нагадав, що група G20 створена для пошуку відповідей на критичні питання. Таким викликом нині, на його думку, є відновлення економіки після пандемії COVID-19.

"Жоден член організації не має права виключати іншу країну з переліку учасників. "Велика двадцятка" повинна впроваджувати спражню багатогранність, посилювати єдність і співпрацю", – заявив Венбін на брифінгу.

Ідею виключити Росію з G20 запропонувала Польща. Напередодні тамтешній міністр економічного розвитку і технологій Петро Новак озвучив пропозицію колезі зі США, а той пообіцяв передати її президенту Байдену.

До слова, НАТО звинуватило Китай у підтримці РФ засобами "відвертої брехні та дезінформації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Російська Федерація Китай
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами