Китай виступив проти виключення Росії з G20

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ванг Венбін заявив про неготовність Пекіна підтримати пропозицію про вигнання Росії з "Великої двадцятки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китайський чиновник нагадав, що група G20 створена для пошуку відповідей на критичні питання. Таким викликом нині, на його думку, є відновлення економіки після пандемії COVID-19.

"Жоден член організації не має права виключати іншу країну з переліку учасників. "Велика двадцятка" повинна впроваджувати спражню багатогранність, посилювати єдність і співпрацю", – заявив Венбін на брифінгу.

Ідею виключити Росію з G20 запропонувала Польща. Напередодні тамтешній міністр економічного розвитку і технологій Петро Новак озвучив пропозицію колезі зі США, а той пообіцяв передати її президенту Байдену.