В Італії під загрозою відсторонення всіх медиків зобов'язали вакцинуватися від COVID

Усі медичні працівники Італії, включаючи фармацевтів, "повинні пройти вакцинацію". В разі відмови медпрацівники ризикують тимчасово залишитися без роботи і без виплат до кінця року.

"Метою заходу є максимальний захист як медичного персоналу, так і тих, хто перебуває в середовищі, яке може бути більш схильне до ризику зараження", - йдеться в повідомленні уряду.

Документ також запроваджує правовий захист для тих, хто здійснює вакцинацію населення, - лікарів та медсестер.

В указі зазначається, що деякі карантинні обмеження можна буде послабити в тих районах, де високий рівень вакцинації та низький рівень заражень.