ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закінчився термін збройового ембарго проти Ірану

Новость на русском → Тегеран, Неділя 18 жовтня 2020 02:03
Закінчився термін збройового ембарго проти Ірану Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройне ембарго щодо Ірану перестає діяти з 18 жовтня. Тепер країна може продавати та купувати озброєння.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ірану.

Також з цього дня перестають діяти введені раніше проти низки іранських військових і цивільних посадових осіб заборони на в'їзд на території держав-членів ООН і транзит через них, заявили МЗС Ірану.

"Всі обмеження щодо передачі озброєнь, пов'язаної з цим діяльності, а також стосовно надання фінансових послуг Ірану та Іраном автоматично перестають діяти", - повідомили в дипвідомстві.

Ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний комплексний план дій (СКПД), була укладена у 2015 році між Тегераном і "шісткою" міжнародних перемовників - Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією.

Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо визнає, що умови угоди порушені.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було припинено.

Раніше Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану.

Відзначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від ядерної угоди з Іраном, яка була покликана перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю, частково аргументуючи це тим, що обмеження на ядерну діяльність Ірану були недостатніми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Іран Ембарго
NEWS
Бойовики на Донбасі стріляли з гранатометів та запускали безпілотники
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Бойовики на Донбасі стріляли з гранатометів та запускали безпілотники
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя