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В Ірані стартувала вакцинація від COVID-19. Використовувати будуть російський "Супутник V"

Новость на русском → Іран, Вівторок 09 лютого 2021 11:30
В Ірані стартувала вакцинація від COVID-19. Використовувати будуть російський "Супутник V" Фото: вакцина "Спутник V" (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

В Ірані сьогодні стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом "Супутник V". Першим в країні щеплення отримав син глави іранського МОЗ Парса Намакі.

Про це пише IRNA.

Зазначено, що вакцинація почалася з урочистої церемонії, яку провели в лікарні імама Хомейні в Тегерані в присутності президента Хасана Рухані й міністра охорони здоров'я Саїда Намакі.

Після цього від коронавірусу прищепили двох медсестер і анестезіолога з відділення інтенсивної терапії тегеранській лікарні.

Глава МОЗ зазначив, що 9 лютого пройде одночасна вакцинація медсестер і лікарів реанімації у 625 лікарнях. Потім щеплення робитимуть іншим вразливим групам, починаючи з громадян старше 65 років.

Відзначимо, Намак раніше анонсував, що вакцинація проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" почнеться в Ірані наступного тижня. Очікувалося, що вона стартує у вівторок.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі "Супутника V". Для цього необхідно, щоб з відповідною ініціативою виступили країни Євросоюзу.

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