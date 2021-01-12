В Індонезії заявили про 65% ефективності вакцини Sinovac, у Туреччині і Бразилії - вище

В Індонезії число випробовуваних становить 1620 осіб, тоді як в Бразилії - 13 тисяч

В Індонезії заявили про 65% ефективності вакцини від коронавірусу Sinovac. Цей препарат замовила і Україна.

Про це повідомляє Вloomberg.

Видання підкреслює, що такі дані місцевого випробування. Однак в ньому взяли участь лише 1620 осіб у країні. Відзначається, що це занадто мало для значущих даних.

Варто відзначити, в Бразилії дана вакцина на пізніх стадіях випробувань показала ефективність 78%. Для порівняння, такі дані отримали на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тисяч учасників.

Крім того, минулого місяця Туреччина заявила, що та ж вакцина показала ефективність 91,25% у ході місцевих випробувань. У них взяли участь 3400 людей.

У матеріалі наголошується, що представник Sinovac відмовився коментувати цифри випробувань у Бразилії, Туреччині та Індонезії. Він заявив, що на цьому тижні його бразильський партнер опублікує додаткові дані.

Відзначається, що проблема з даними в деяких місцях уже перешкоджає вирішенню регулюючих органів на застосування вакцини.

У статті зазначено, що спостерігачі були здивовані першим показником ефективності в 78%, оголошеним Інститутом Бутантан. Згідно з розкритою інформацією, у ході випробування заразилися близько 220 учасників: 160 в групі плацебо і майже 60 в групі вакцинованих.

Професор факультету медицини і громадського здоров'я Університету Фліндерса Ніколай Петровський заявив, що якби учасників випробування розділили порівну між вакцино- і плацебо-групою, то ефективність препарату повинна була б скласти 62,5%.

Нагадаємо, раніше Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після КНР країною, що видала дозвіл.

Як писало РБК-Україна, група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду про постачання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac. У першому півріччі цього року надійде 5 мільйонів доз вакцини.

Крім того, планується і виробництво даної вакцини в Україні.

Перші партії препарату, за словами глави МОЗ Максима Степанова, Україна очікує вже в лютому.