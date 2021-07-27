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На хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух

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Леверкузен, Вівторок 27 липня 2021 12:20
На хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух Фото: вибух у Леверкузені (twitter.com/Kai3k)
Автор: РБК-Україна

На заході Німеччини в Леверкузені прогримів потужний вибух. Він стався на території хіміко-фармацевтичного заводу Bayer, вибухову хмару було видно за кілька кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету Rheinische Post.

Повідомляється, що вибух стався близько 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом). Причину в даний час не встановлено, ведеться розслідування події.

За даними FOCUS Online, вибух стався на одному з об'єктів німецької хіміко-фармацевтичної компанії Bayer. Зокрема, постраждав завод зі спалювання сміття на території комплексу.

В даний час перекриті автомагістраль A1 закрита на розв'язці Леверкузен - Кельн-Північ, а також автомагістраль A59.

Поліція випустила попередження про надзвичайну ситуацію та закликає місцевих жителів не виходити з будинків і закрити вікна і двері.

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Германия химзавод Вибух
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