На хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух

На заході Німеччини в Леверкузені прогримів потужний вибух. Він стався на території хіміко-фармацевтичного заводу Bayer, вибухову хмару було видно за кілька кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету Rheinische Post .

Повідомляється, що вибух стався близько 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом). Причину в даний час не встановлено, ведеться розслідування події.

Fliegt in Leverkusen erst Mal die Verbrennungsanlage in die Luft.... Explosion hat man wohl bis nach Köln gehört pic.twitter.com/4Z4O2TuoGU — Der Kai (@Kai3k) July 27, 2021

За даними FOCUS Online, вибух стався на одному з об'єктів німецької хіміко-фармацевтичної компанії Bayer. Зокрема, постраждав завод зі спалювання сміття на території комплексу.

В даний час перекриті автомагістраль A1 закрита на розв'язці Леверкузен - Кельн-Північ, а також автомагістраль A59.

Поліція випустила попередження про надзвичайну ситуацію та закликає місцевих жителів не виходити з будинків і закрити вікна і двері.