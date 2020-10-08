Харріс хоче знати, кому Трамп винен 400 млн доларів

Кандидат у віце-президенти США від Демократичної партії Камала Харріс дорікнула президентові Дональду Трампу приховуванням інформації щодо сплати податків. Вона також зазначила, що було б непогано дізнатися, кому Трамп заборгував 400 млн доларів.

Про це вона заявила на теледебатах з віце-президентом США республіканцем Майклом Пенсом.

"Завдяки висококласним журналістським розслідуванням ми знаємо, що Дональд Трамп сплатив 750 доларів податків", - заявила Харріс.

За словами Харріс, вона спочатку подумала, що "мова йде про 750 тисяч доларів".

"Ми також знаємо, що Дональд Трамп повинен повернути борги на суму 400 млн доларів. Було б непогано дізнатися, кому президент США винен гроші. Тому що американці мають право знати, хто впливає на рішення президента", - сказала вона.

Харріс закликала Трампа оприлюднити податкові декларації і пояснити докладно свої боргові зобов'язання.

Раніше газета The New York Times повідомила, що Трамп протягом 10 років не платив федеральний прибутковий податок. У 2016 і в 2017 році він перевів до Мінфіну за цією статтею лише по 750 доларів. З публікації газети також випливає, що республіканцеві належить протягом трьох років повернути борги приблизно на 300 млн доларів.

Нещодавно Верховний суд США зобов'язав Трампа розкрити фінансові звіти та передати їх прокурору Нью-Йорка.