ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Грузії звільнили 43 заручників із захопленого банку

Новость на русском → Зугдіді, Четвер 22 жовтня 2020 01:19
У Грузії звільнили 43 заручників із захопленого банку Фото: правоохоронці Грузії (ekhokavkaza.com)
Автор: Артур Родивилов

Поліція звільнила 43 заручники з філії банку Грузії в Зугдіді. Спеціальні слідчі заходи тривають.

Про це повідомляє телеканал Rustavi 2.

В поліції закликали утриматися від поширення непідтвердженої інформації, яка може перешкодити здійсненню операції.

"На даному етапі 43 заручники, взяті загарбником, звільнені, і поліція перевела їх на безпечну територію. На місці тривають слідчі заходи", - йдеться в заяві МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники та клієнти "Банку Грузії". Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.

Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

За даним інцидентом в МВС Грузії порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Грузія заложники
NEWS
Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я
DAILY
Битва за Дніпро: хто бореться з Філатовим за крісло мера і міськраду
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Битва за Дніпро: хто бореться з Філатовим за крісло мера і міськраду