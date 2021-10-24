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Глава ВООЗ: у нас є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19

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Берлін, Неділя 24 жовтня 2021 22:21
Глава ВООЗ: у нас є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19 Фото: Тедрос Аданом Гебреісус, глава ВООЗ (who.int)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу. Інструментом для подолання пандемії є вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal de Montreal.

"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", - заявив Гебреісус на Всесвітньому саміті охорони здоров'я у Берліні.

Глава ВООЗ поскаржився на те, що "світ нерозумно використовував ці інструменти", тому пандемія ще далека від завершення. ВООЗ планувала вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця цього року та 70% до середини 2022 року, але через нерівномірний розподіл вакцин ця мета далека від виконання.

"Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу", - наголосив він.

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ВООЗ Пандемія коронавірусу Коронавірус Вакцина від коронавірусу
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