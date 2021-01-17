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Глава МЗС Німеччини виступив за привілеї вакцинованим від COVID

Новость на русском → Німеччина, Неділя 17 січня 2021 13:56
Глава МЗС Німеччини виступив за привілеї вакцинованим від COVID Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив за привілеї для громадян, які вакцинували від коронавірусу і виробили імунітет. Вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Я вважаю, що люди зі щепленням повинні мати можливість знову користуватися своїми основними правами... якщо в ресторанах або кіно будуть тільки вакциновані громадяни, то один одному вони шкоди не завдадуть", - зазначив міністр.

При цьому глава МЗС ФРН вкрай рідко висловлюється з внутрішньополітичної тематики. Він став першим членом уряду, який запропонував надати привілеї вакцинованим.

У Німеччині щеплення зробили понад мільйон людей, що становить лише трохи понад 1% від загальної чисельності населення.

У першу чергу препарат отримали постояльці будинків для літніх людей і люди, що працюють у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорти, однак припускають, що ситуація може змінитися.

Як писало РБК-Україна, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавірусу у ЄС медичною необхідністю. Однак його можуть зрівняти з негативним COVID-тестом.

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