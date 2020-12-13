Німеччина вводить жорсткий карантин уже з 16 грудня

У Німеччині з 16 грудня запроваджується жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня.

Про це повідомляє DW.

Таку заяву сьогодні зробили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель ФРН.

Зазначено, що по всій країні закриють магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих. У школах припинять очне навчання, закриють дитячі сади.

При цьому відкритими залишаться аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси й поштові відділення.

Передбачено також невеликий ряд інших винятків. На різдвяні свята (24-26 грудня) дозволили зустрічі у вузькому сімейному колі за участю не більше п'яти осіб без урахування дітей до 14 років. На Новий рік (31 грудня й 1 грудня) передбачена заборона на зібрання, громадянам також настійливо рекомендують відмовитися від запуску феєрверків.

Видання зазначає, що в період жорсткого локдауну дозволяється відвідування богослужінь у храмах, але лише при дотриманні соціальної дистанції і масочного режиму. А ось спів у храмах виявився під забороною.

Крім того, на великі богослужіння допускатимуть лише за попереднім записом. З 16 по 10 січня німцям рекомендують відмовитися від поїздок в інші регіони ФРН або за кордон, за винятком тих випадків, коли це абсолютно необхідно.

При цьому підприємства, які постраждали від локдауну, можуть розраховувати на отримання ширшої допомоги від держави. Максимальна сума допомоги збільшується з 200 до 500 тисяч євро, але лише для тих компаній, яким безпосередньо чи опосередковано загрожує банкрутство.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що уряд Німеччини розглядає можливість посилення карантину. Анонсувалося, що Меркель обговорить це з керівниками земель.

Як писало РБК-Україна, у Швейцарії посилюють карантин на тлі зростання захворюваності на коронавірус.