Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода
Швейцарію і Великобританію накрили сильні дощі і грози. У той же час Шанхай накрив потужний тайфун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent, Blick і "Сіньхуа".
Британія
У деяких районах Лондона викликали повінь дощі і грози. Найбільше постраждали райони Клепхем і Кембервелл на півдні міста, але повені також були зафіксовані на Сході і північному сході Лондона.
Як повідомили в дорожньо-транспортній поліції Лондона, найбільше від повені, яка сталася в результаті сильних дощів, постраждав Схід міста.
"В даний час тунель Greenman закритий. Будь ласка, уникайте цього району і будьте обережні на прилеглих дорогах, кільцева розв'язка Redbridge також затоплена", - заявили в поліції.
Anyone got a boat? #london #floodlondon #flood #storm #hackneywick pic.twitter.com/JSK11MG4z7— Callum.W (@c_allumwinn) July 25, 2021
South End Green by Hampstead Heath getting flooded for a second time in ten days as the Great British Summer hammers London with rain, thunder and lightning. pic.twitter.com/Dczo0v55p4— Elizabeth Paton (@LizziePaton) July 25, 2021
North London's getting the rain now. I fear for the basement flats. This is the same location about 90 mins apart. pic.twitter.com/ADI4FwbQRY— Paul Chan (@paulychan) July 25, 2021
Швейцарія
Сильні дощі і грози обрушилися на Швейцарію, переважно на центральну частину країни. Через повінь між регіонами порушено залізничне сполучення, затоплені дороги, велика кількість автомобілів частково опинилися під водою.
У кантоні Цуг після грози і злив з градом під воду пішли підвали, підземні гаражі і вулиці в п'яти муніципалітетах.
And again the skies have opened up #rain #Switzerland please stay safe folks. #Wetter #Schweiz #Regen pic.twitter.com/aq7yxtBaW9— knicknack (@knicknack1) July 25, 2021
Крім того, в регіоні Кантон-Люцерне швидка допомога отримала понад 200 викликів.
При цьому в деяких муніципалітетах пройшов град, через який здається, що випав сніг.
#Schweiz #Hailstorms rip through parts of #Switzerland 24.7.2021 #Hagel #Grêle #Grandine #Suisse— flurudha (@flurudha) July 25, 2021
VIDEO: https://t.co/CIE14xgWFa#granizo #hagelsturm #hail #unwetter #gewitter #thunderstorm #granizada #grandinata pic.twitter.com/3nrVxzjcr0
Китай
Китай накрив сильний тайфун "Іньфа". Він паралізував кілька прибережних провінцій.
У провінції Чжецзян пориви вітру досягають 137 км/ч.у зв'язку з цим призупинено рух залізничного та авіаційного транспорту, а також суден, у тому числі не працюють великі порти в Шанхаї і Нінбо.
上海的风！ pic.twitter.com/U1xLNjgJfw— WZ (@WZ31055694) July 25, 2021
来了，真的来了 ，登陆%浙江逼近上海，做好防护准备，近距离拍摄台风“%烟花”逼近的画面，%太震惊了 pic.twitter.com/FjGQM2rAKh— 世界观察 (@Urian30858219) July 25, 2021
上海的隧道开始进水，女乘客喊着快逃！看来上海人的消息还是比较灵通的，对河南的真相有一定认知。— 林才竣Michael备用号 (@Michael98060835) July 25, 2021
相反河南本地的土猪，只知道中共最厉害，它们最聪明、最能预知未来。 pic.twitter.com/309Sa76pRQ