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Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода

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Неділя 25 липня 2021 20:49
Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода Фото: Європу знову заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Швейцарію і Великобританію накрили сильні дощі і грози. У той же час Шанхай накрив потужний тайфун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent, Blick і "Сіньхуа".

Британія

У деяких районах Лондона викликали повінь дощі і грози. Найбільше постраждали райони Клепхем і Кембервелл на півдні міста, але повені також були зафіксовані на Сході і північному сході Лондона.

Як повідомили в дорожньо-транспортній поліції Лондона, найбільше від повені, яка сталася в результаті сильних дощів, постраждав Схід міста.

"В даний час тунель Greenman закритий. Будь ласка, уникайте цього району і будьте обережні на прилеглих дорогах, кільцева розв'язка Redbridge також затоплена", - заявили в поліції.

Швейцарія

Сильні дощі і грози обрушилися на Швейцарію, переважно на центральну частину країни. Через повінь між регіонами порушено залізничне сполучення, затоплені дороги, велика кількість автомобілів частково опинилися під водою.

У кантоні Цуг після грози і злив з градом під воду пішли підвали, підземні гаражі і вулиці в п'яти муніципалітетах.

Крім того, в регіоні Кантон-Люцерне швидка допомога отримала понад 200 викликів.

При цьому в деяких муніципалітетах пройшов град, через який здається, що випав сніг.

Китай

Китай накрив сильний тайфун "Іньфа". Він паралізував кілька прибережних провінцій.

У провінції Чжецзян пориви вітру досягають 137 км/ч.у зв'язку з цим призупинено рух залізничного та авіаційного транспорту, а також суден, у тому числі не працюють великі порти в Шанхаї і Нінбо.

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Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода
Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода
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