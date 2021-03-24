ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС посилить правила експорту вакцин від коронавірусу

Новость на русском → Брюссель, Середа 24 березня 2021 05:09
ЄС посилить правила експорту вакцин від коронавірусу Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз з 24 березня посилить правила експорту вакцини від COVID-19. Зміни не торкнуться постачання в рамках міжнародного механізму COVAX.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника ЄС.

Згідно з повідомленням, нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язання з постачання вакцини.

Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Європа не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу нового типу, виробництво яких організовано на території спільноти.

До цього Європа заявила про намір вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca.

Всього у світі з початку пандемії зареєстровано понад 124,3 млн хворих, понад 100,3 млн осіб одужали, а понад 2,7 млн пацієнтів померли.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Європейської комісії пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частина вакцин, які були узгоджені між сторонами.

Нагадаємо, днями у Євросоюзі заявили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу. Однак вона розвивається різними темпами в окремих країнах Європейського союзу. У зв'язку з цим у ЄС вважають за потрібне прискорити вакцинацію від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина Коронавірус
NEWS
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками